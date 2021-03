Bungie komt in de toekomst met een BlizzCon-achtige event, genaamd BungieCon

Destiny 2 en Halo-ontwikkelaar Bungie Software heeft een handelsmerk voor BungieCon vast laten leggen en lijkt daarmee de komst van een BlizzCon-achtig event te teasen.

Op de site van Trademark247 werd de handelsmerk van Bungie gespot. Er staat veel informatie in de beschrijving van het handelsmerk . inclusief een vakgebied voor sieraden, maar voor het grootste deel lijkt het erop dat de indiening betrekking heeft op media en producten ‘op het gebied van videogames, sciencefiction, fantasy en actie-avonturenverhalen ‘. Niets van dat alles zou al te verrassend moeten zijn als je bekend bent met de op helden gerichte sci-fi-verhalen waar Bungie graag mee werkt.

Bungie, de oorspronkelijke maker van Halo en ontwikkelaar achter de Destiny-serie, heeft onlangs plannen aangekondigd om de omvang van het Amerikaanse hoofdkantoor te verdubbelen en ook een nieuw kantoor in Europa te openen als onderdeel van een enorme uitbreiding. Het onderzoeken van de details van de geplande uitbreiding dient om uit te leggen waarom de studio in de toekomst misschien een evenement als BungieCon wil organiseren.

Deze nieuw vergrote kantoorruimte zal ‘meerdere projectteams ondersteunen, ook die buiten het Destiny Universum’ en de Europese tak van het bedrijf zal ook helpen bij het begeleiden van ‘aanvullende media’ binnen het merk Destiny. Bovendien is Bungie van plan om zijn eerste niet-Destiny IP de deur uit te krijgen ‘vóór 2025’, en dat is zeer waarschijnlijk het grillige lootgame dat mogelijk of als codenaam Matter wordt genoemd.

Betekent dit dat we de komende jaren een grote (mogelijk meerdaagse) online en persoonlijke conventie kunnen verwachten, bedoeld om nieuwe games en ervaringen op basis van Bungie IP onder de aandacht te brengen? Het lijkt zeker waarschijnlijk.

Als je een bedrijf bent met meerdere studio’s die onder één paraplu werken, kan dit soort consumentgerichte evenement zeer succesvol zijn in het opbouwen van een hype en het bieden van een plek voor gemeenschappen om te communiceren (en kan het een mooie winst maken in het proces). Vraag het maar aan Blizzard en Square Enix, wiens respectievelijke BlizzCon- en Final Fantasy 14 Fan Fest-evenementen populair en duurzaam blijken te zijn, zowel persoonlijk als online.