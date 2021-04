Buitenaardse beelden op een buitenaardse dag!

Gister was het een bijzondere dag, het was namelijk ‘Alien day’! Een dag dat in het teken staat van je raad het al, Aliens! De best wel kenmerkende wezens in video-games stammen vaak af uit een klassieke film met de naam Aliens! Uit die film zijn meerdere games ontstaan zoals Aliens vs. Predator, het best wel slecht ontvangen Aliens: Colonial Marines en natuurlijk Alien: Isolation, dat gelukkig echt een stuk beter was. Op de bijzondere dag deelde Cold Iron Studios nieuwe beelden van hun nieuwe game genaamd: Aliens: Fireteam!

De ontwikkelaar Cold Iron Studios LCC publiceerde het via Twitter met maar liefst drie screenshots. In de screenshots kunnen wij alvast goed zien hoe de omgeving van de game eruit gaat zien. We kunnen al aardig wat opmerken uit de screenshots, zo is de bekende architectuur die gebruikt wordt in de Aliens-films te zien, maar ook de mistige en geheimzinnige omgevingen waar de Xenomorphs in leven. Mochten jullie de teaser gemist hebben van afgelopen maart bekijk het hier: Aliens Fireteam trailer

Happy #AlienDay! Best way to survive The Hive is to learn your surroundings. Here’s a sneak peek of the environments to come in Aliens: Fireteam. https://t.co/iryNiHtLQL pic.twitter.com/DSGjx6I9Q7 — Aliens: Fireteam (@AliensFireteam) April 26, 2021

Nog meer beelden!

Aliens: Fireteam komt uit in de zomer van dit jaar. Het komt uit voor de pc, Xbox One, Xbox Series X/S en Playstation 4/5. Kijk jullie al uit naar de nieuwe game?