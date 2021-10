Bugsnax: The Isle of BIGsnax getoond

De volgende aankondiging die we zijn tijdens deze State of Play staat in het teken van BIGsnax, een update voor de avonturengame Bugsnax.

Nieuwe bugsnax onderdelen toegevoegd. We zien verschillende hoedjes, outfitjes en huisjes. Je kunt hier je eigen inrichting verzorgen, post versturen en ontvangen. Tevens zien we allerlei grote, nieuwere snax en nieuwe omgevingen. Genoeg om je weer goed mee te vermaken dus! Check vooral zelf de video hieronder. De update, welke helemaal gratis is, moet in 2022 verschijnen.