Brutal Legend, Forza Motorsport 7 en meer games naar Xbox Game Pass

Microsoft heeft een aantal games onthuld die deze maand naar Xbox Game Pass zullen komen. Zo komt Forza Motorsport 7 en Brutal Legend naar de service.

Vorige week onthulde Microsoft al dat Doom Eternal op 1 oktober naar Xbox Game Pass voor Android en console zal komen, maar er staat nog meer gepland voor oktober.

Op 8 oktober komt namelijk de cult-klassieker Brutal Legend voor de Xbox One. In deze hack-and-slash game vol heavy metal stap je in de schoenen van Eddie Riggs, die de strijd met demonen aan gaat.

Diezelfde dag zal ook Forza Motorsport 7 naar de pc, Android (via de cloud) en console versies van Xbox Game Pass komen. Deze game zal op de Xbox One X en pc in native 4K gespeeld kunnen worden.

Ook Ikenfell zal op 8 oktober verschijnen voor pc en Xbox One. In deze turn-based, tactische RPG gebruiken magische studenten op tijd gebaseerde gevechtsmechanica om spreuken uit te voeren en aanvallen te blokkeren terwijl ze een vrij grote magische school verkennen. Er zijn monsters en bazen, verborgen schatten en duistere geheimen om te ontdekken.

Degenen die geïnteresseerd zijn in Gears Tactics, dat op 10 november op de console verschijnt, kunnen de game nu van tevoren installeren.

Naast dat er games toegevoegd worden, zullen er ook een aantal vertrekken, maar je hebt tot 15 oktober om de volgende games te spelen: Felix the Reaper, Metro 2033 Redux, Minit, Saints Row 4 Re-Elected en State of Mind.