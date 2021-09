Brothers in Arms in ontwikkeling bij Gearbox

Gearbox werkt aan een nieuwe Brothers in Arms, maar dempt de verwachtingen wel iets. De game wordt namelijk pas getoond als ze er klaar voor zijn.

Altchar meldt namelijk tijdens de meest recenten AIAS Game Maker’s Notebook podcast dat er aan een nieuwe Brothers in Arms wordt gewerkt. Pitchford heeft wel laten weten dat ze niks zeggen, zolang er niks te melden is.

Dit nieuws is interessant omdat we sinds Hell’s Highway in 2008 geen nieuwe Brothers in Arms-game voor de pc en consoles hebben gezien. Sindsdien is er een Brothers in Arms-game voor de mobiele apparaten verschenen die door Gameloft werd uitgegeven. Het andere interessante is dat we niet weten of dit een daadwerkelijke terugkeer van de console betekent of dat Gearbox een andere mobiele game maakt.

Randy Pitchford heeft het al bijna tien jaar over het nieuw leven inblazen van de Brothers in Arms-serie, of het nu via de geannuleerde Furious 4 is of via een reboot.

Brothers in Arms is een op squadrons gebaseerde shooter serie uit de Tweede Wereldoorlog die het perspectief van de eerste en de derde persoon combineert en een van de vroege shooters is die een dekkingssysteem implementeerde. De serie kreeg lovende kritieken voordat het vervaagde in de vergetelheid en het inkomsten probeerde te genereren via mobiele apparaten.

Gearbox had een ​​vergelijkbare aanpak bij de aankondiging van Borderlands 3 doordat het wachtte tot de game in bèta was om de game aan het publiek te onthullen. De ontwikkelaar zou voor een vergelijkbare route kunnen gaan voor de nieuwe Brothers in Arms game. Wat verwachten jullie van deze game? Laat het ons weten in de reacties!