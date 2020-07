Broncode wijst op nabijheid van PS5 pre-orders

Een recente duik in de broncode van de Playstation direct winkel lijkt te impliceren dat de PS5 pre-orders dichterbij zijn dan we denken.

Het nieuws komt van een berichtgever op Resetera, die een kijkje heeft genomen bij de JavaScript omschrijving van de digitale winkel. Echter heeft Sony recentelijk gezegd dat ze ‘(spelers) zouden laten weten’ wanneer er PS5 pre-orders beschikbaar komen. Maar een scherpe fan heeft blijkbaar gezien dat dit in de zeer nabije toekomst zal zijn.

“In principe zorgt het ervoor dat er een foutmelding komt wanneer je meer dan één PlayStation 5 console aan je winkelmandje toevoegt. Je bent beperkt tot één console, of het nu een disk of digitale versie is,” aldus de berichtgever.

Verder meldt de berichtgever dat de site ook badges heeft toegevoegd voor producten die next-gen compatible zijn. Alhoewel ze hier snel bij laten weten dat alle producten alle badges hebben op het moment. Dus dit wil niet meteen zeggen dat de PS4 Dualshock controller net zo goed te gebruiken is als de PS5 Dualsense controller.

“De badges zijn verstopt door middel van CSS en zitten momenteel op alle producten. Gezien dat deze code is opgenomen, ziet het er naar uit dat de pre-orders zeer dichtbij zijn,” eindigt het bericht.

Het komt als geen verrassing aangezien Sony tien miljoen exemplaren wil produceren voor het einde van het jaar. Hierdoor is het duidelijk dat het bedrijf erg zeker is van het mogelijke commerciële succes.

In ander nieuws heeft Sony een patent aangevraagd voor cloud-gebaseerde backward compatibility voor alle voorgaande generaties.

Zodra we meer weten over de status van de PS5 pre-orders laten we het jullie uiteraard weten!