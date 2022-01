Brittney M. Morris werkt mee aan Marvel’s Spider-Man 2

Insomniac heeft Brittney M. Morris weten te strikken om mee te werken aan Marvel’s Spider-Man 2.

De ontwikkelaar bracht vorig jaar nog het geweldige Ratchet and Clank, maar liet al snel naar diens release weten niet alleen aan een Wolverine-game te werken, maar ook een vervolg op Spider-Man.

We weten op dit moment nog niet heel veel over Marvel’s Spider-Man 2, behalve dat Venom van de partij is. Ook weten we inmiddels dat Brittney M. Morris, schrijfster van Marvel’s Spider-Man: Miles Morales’ prequel roman, Wings of Fury, van de partij is om Insomniac Games te helpen.

