Britse Amazon vermeldt Skyward Sword voor de Nintendo Switch

Amazon UK heeft een melding gemaakt van een HD remake van The Legend of Zelda: Skyward Sword voor de Nintendo Switch. Een game die officieel nog niet door Nintendo aangekondigd is.

Sterker nog: er is eerder al ophef over de mogelijke komst van deze remake ontstaan. Eiji Aonuma zou in 2018 tijdens een concert gezegd hebben dat er een remake van de game naar de Switch zou komen. Nintendo ontkende dit echter al vrij snel en meldde zelfs dat er helemaal geen plannen waren om de game naar de Switch te brengen.

Echter lijkt er dus toch een mogelijkheid te zijn dat Skyward Sword een tweede kans krijgt. De officiële release kende wat technische probleempjes. Fans moesten namelijk een motionplus controller voor de Wii kopen om de game goed te kunnen spelen. Echter waren daar een hoop fans het niet mee eens en bleven de verkopen wat minder dan verwacht.

De Nintendo Switch heeft in de afgelopen jaren al een hoop Wii U games een tweede kans gegeven en dat werpt bij de meeste ook vruchten af. Zo is Mario Kart 8 Deluxe (nog steeds) de best verkopende game voor de console met meer dan 25 miljoen verkochte exemplaren. Het zou zo maar kunnen dat Nintendo daarom ook Skyward Sword een extra kans wil geven. Immers heeft de Switch met de Joy-Cons een nog betere controller.

Om nog even verder te speculeren: in 2021 viert Nintendo het 35 jarige bestaan van the Legend of Zelda en hoe gaaf zou dat zijn met de release van deze remake? Het is nog niet helemaal zeker, want dit jaar zou er ook een bundel komen van Mario-games voor de Switch, maar ook die zijn tot op heden niet bevestigd.