Brengt Konami haar oude IP’s weer tot leven?

Zoals wij weten is Konami niet heel actief met het uitbrengen van video games. Hetgeen wat zij wel hebben uitgebracht werd niet heel goed ontvangen. Er gaan wel geruchten dat Konami van plan is haar oude IP’s weer tot leven wil brengen.



Na een herstructurering binnen de game development sectie, wil Konami zich focussen op het uitbrengen van premium games. Hiervoor willen zij haar oude IP’s weer gebruiken. Als de geruchten kloppen zal Castlevania de eerste franchise zijn die terug gaat komen. Dat is niet het enige. Volgens een aantal insiders is de Japanse uitgever bezig met een remake van Metal Gear Solid 3: Snake Eater.

Metal Gear Solid 3 zal niet de enige game uit de reeks zijn. Konami is ook van plan om remasters uit te brengen van de originele Metal Gear Solid games. Welke dat zouden zijn is nog onzeker (ondanks dat ik zelf hoop dat Metal Gear Solid 4 wordt heruitgebracht). But wait, there’s more.

Volgens de geruchten is Konami ook bezig met meerdere Silent Hill titels. Er is verder geen woord over de projecten, wij weten niet eens wie er aan mee werkt. Iedereen hoopt op een terugkeer van de geannuleerde Silent Hills, maar daar is niks over bekend. Ik zeg het nogmaals, dit zijn en blijven geruchten. Dus neem deze informatie met een korrel zout. Als dit zou kloppen dan ben ik ook niet zeker hoe het eindresultaat er uit zal zien.

Hun recente games zijn niet goed ontvangen. Zoals Contra: Rogue Corps en eFootball. Je kan hier lezen wat allemaal mis is aan die titel. Daarom ga ik zelf nergens van uit totdat er iets officieels over wordt gezegd.