Breek Mario Paper: The Origami King met deze glitch!

Spelers hebben een glitch gevonden in de nieuwste Paper Mario, waarin je het spel volledig kan slopen. Wil je dit voorkomen, lees dan verder!

De glitch ontstaat wanneer je de Spring of Rainbows – VIP kaart ontvangt in Shangri-Spa, wanneer je de grot in gaat die leidt naar de laatste wimpel van Princess Peach moet verkrijgen. In deze grot neemt Toad tijdelijk jouw VIP-pas af. Als je op dat moment de grot verlaat, krijg je de pas niet meer terug en kan je ook niet meer verder in het spel. Save dan niet, anders ben je dertig uur aan progressie kwijt, aangezien je helemaal opnieuw moet beginnen!