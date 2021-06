Breath of the Wild 2 trailer toont Link’s Cyber arm, vlammenwerper en meer

Nintendo heeft tijdens de Nintendo Direct een nieuwe trailer van de Breath of the Wild sequel vrijgegeven. De trailer was nog geen anderhalve minuut lang, maar toont een aantal interessante dingen!

Link’s ‘Winter Soldier’ arm

In de video zien we dat Link een ‘cyber arm’ krijgt en hoewel het niet echt te vergelijken valt met de arm van The Winter Soldier is het voor nu wel een leuke benaming. Tijdens de trailer zien we de gadget namelijk in actie in korte scene waarin Link een vlammenwerper gebruikt.

Ook lijkt de gadget te gebruiken om door muren heen te warpen. In de trailer zien we hoe Link een bepaald platform kan bereiken door er als het ware gewoon ‘doorheen’ te klimmen.

Skyward of the Wild?

In de eerste trailer van de Breath of the Wild sequel zagen we al dat het paleis van Zelda de lucht in ging, maar dit is niet de enige plek die zich in de lucht bevindt. In de trailer zien we al enkele platformen die boven Link hangen.

We zijn benieuwd hoe dit precies te werk gaat, maar zo te zien gaat de glider daarin een rol vervullen. Wellicht dat Link’s ‘nieuwe arm’ daar ook iets van betekenis in gaat krijgen?!

Veel bekende vijanden

We zien in de trailer een aantal bekende vijanden, waaronder Bokoblins die erg innovatief zijn geweest en een fort bovenop een Stone Talus hebben gemaakt. Dit wordt dus een pittige uitdaging! Ook zien we een nieuwe vijand waar Link het tegen op zal nemen. Aan het figuur en het Sheikah-achtige logo onder diens arm lijkt het erop dat we hier te maken hebben met de Guardians van de lucht?!

Hoewel de trailer nog veel te kort is om ergens over te kunnen oordelen, zijn wij benieuwd of jullie nog leuke details hebben gezien! Laat het ons vooral weten in de reacties! The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 staat voor 2022 gepland en komt exclusief naar de Nintendo Switch.