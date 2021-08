Bravely Default 2 verschijnt volgende week op Steam

Square Enix laat weten dat de game Bravely Default 2 volgende week naar Steam komt. Bovendien kunnen PC-eigenaren tot 13 september 10% korting scoren.

Het eerder al voor de Nintendo Switch verschenen Bravely Default 2 volgt het avontuur van vier onwaarschijnlijke helden, Seth, Gloria, Elvis en Adelle, die door het land Excillant trekken om vier elementaire kristallen te vinden.

Binnenkort kunnen pc-gamers via STEAM kennismaken met de spannende turn-based gevechten van de game, waarbij ze gebruik kunnen maken van de Brave- en Default-systemen om grote risico’s te nemen voor de kans op nog grotere beloningen. Spelers kunnen hun team naar eigen smaak aanpassen met het jobsysteem om tot de optimale samenstellingen te komen die nodig zijn om de uitdagende eindbazen te overwinnen. Bravely Default 2 biedt muziek van Revo, die de muziek ook al verzorgde voor het eerste deel, en een originele verhaallijn over vier nieuwe Heroes of Light. Naast alle avontuurlijke gevoelens, charme en strategie van het origineel, biedt de Steam-versie controller-support en diverse resolutie-opties.