Bowser moet de gevangenis in!

Het is ongelooflijk, maar waar. Een lid van hackersgroep Team Xecuter, genaamd Gary Bowser, is betrokken bij criminele activiteiten ten aanzien van Nintendo.

So Long Gary Bowser!

Het lijkt op een 1 april grap, maar niets is minder waar. Een man met de naam Bowser is veroordeeld tot 40 maanden cel vanwege zijn rol bij het verkopen van de gemodificeerde producten en het beheren van de website waarop deze producten stonden. Gary Bowser was onderdeel van de hackersgroep Team Xecuter. Zij maakten het bij verschillende consoles mogelijk om games gratis te kunnen spelen, waaronder de Nintendo Switch, 3DS, de originele PlayStation en de originele Xbox. Nintendo is al jaren slachtoffer van piraterij. Het begon allemaal op de Nintendo DS met gehackte gamecartridges. Sindsdien worden alle consoles van Nintendo geplaagd door illegale software of games.

Overigens gaat het hier niet om Doug Bowser, werkzaam bij Nintendo of America. Hij vervangt sinds 2019, Reggie Fils-Aime als bestuursvoorzitter.