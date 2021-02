Bouw insectoide battlemechs in Stonefly

Fan van insecten en mechs? Dan is Stonefly van Flight School Studio wellicht een titel om in de gaten te houden.

Stonefly wordt door de ontwikkelaar omschreven als een “meeslepend mech-avontuur” in een magisch woud. Spelers stappen daarbij in de game in de (mechanische) schoenen van uitvindster Annika en haar mech. Bohdon Sayre (game director) voegt daar nog aan toe: “We’ve designed a game that mirrors Annika’s journey to find her confidence, as an inventor braving the unfamiliar notions of the world.”

Stonefly zal verschijnen voor PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch en PC. Een exacte releasedatum is er nog niet. Wel is bekend dat de game ergens in de zomer van 2021 uit zal komen. Bekijk hieronder de alvast de eerste beelden van de game.