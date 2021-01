Boundary wordt in de zomer op PS4 en pc verwacht

Skytones Games heeft een nieuwe trailer van Boundary vrijgegeven en onthult dat de game in de zomer van dit jaar zal verschijnen op de PS4 en pc.

Boundary is een multiplayer first person shooter dat in de ruimte plaatsvindt. De game werd al in 2016 aangekondigd en zou oorspronkelijk begin vorig jaar al verschijnen. Echter werd de game uitgesteld en horen we er nu eigenlijk voor het eerst in lange tijd weer wat over. De game staat gepland voor de zomer voor de pc en PlayStation 4 en ‘overige platforms’ zullen later volgen.

Wij mochten tijdens de Gamescom van 2019 al aan de slag met deze game en vonden het alles behalve vervelend dat we wat langer mochten doorspelen! Mocht je geïnteresseerd zijn om de game eerder te spelen, kun je op de officiële website van de game aanmelden voor de bèta (alleen pc).