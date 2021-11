Bobby Kotick staat al zo goed als op straat

Als we de diverse berichtgeving rondom Bobby Kotick moeten geloven, duurt het niet lang meer voor de CEO van Activision zijn biezen pakt.

De CEO is de afgelopen tijd niet bepaald positief in het nieuws geweest en zou bij andere topmannen hebben geopperd of hij zijn ontslag moet indienen voor de problemen rondom de sexuele intimidatie binnen het bedrijf.

Bronnen van The Wall Street Journal hebben namelijk gehoord dat Kotick met diverse topmannen heeft gesproken, maar nog niet definitief de knoop door te hebben gehakt. Echter zouden de eerste stappen richting zijn ontslag al gezet zijn.

Overigens hebben ook de CEO’s van Sony en Microsoft al hun afkeur richting de zaak laten blijken en zou Phil Spencer zelfs de relatie met Activision aan het evaluren zijn.

Niet alleen over het bedrijf waar Kotick de scepter zwaait, wordt gesproken over ongewenste intimiteiten. Ook Kotick zelf zou zich niet gedragen en zelfs een assistent bedreigt hebben te vermoorden als er iets naar buiten zou komen.

Echter blijft het bestuur van Activision Blizzard nog steeds achter Kotick staan, maar is er ook een toenemend aantal investeerders en ontwikkelaars in de studio die om zijn ontslag vragen. Een werknemersgroep voor Activision Blizzard King-werknemers, A Better ABK, heeft al een staking georganiseerd uit protest tegen de nieuwe aantijgingen en heeft opgeroepen tot het aftreden van Kotick.

Om toekomstige problemen bij het bedrijf aan te pakken, heeft Actvision plannen om misbruik op de werkplek aan te pakken en de wervingspraktijken te verbeteren.