Bobby Kotick gedagvaard terwijl de SEC Activision Blizzard onderzoekt wegens wangedrag op de werkplek

De Securities and Exchange commissie heeft Activision Blizzard en zijn CEO Bobby Kotick gedagvaard voor informatie over praktijken op de werkplek.

De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (beter bekend als de SEC) is de volgende overheidsinstantie die een onderzoek naar Activision Blizzard start, zoals The Wall Street Journal (betaald artikel) meldt. Het bureau heeft de uitgever en zijn CEO, Bobby Kotick, gedagvaard voor records met betrekking tot werkgelegenheid, scheidingsovereenkomsten en communicatie tussen senior executives.

De SEC is een overheidsinstantie die zich voornamelijk bezighoudt met het beschermen van beleggers en het handhaven van de status-quo van aandelenmarkten. Aangezien we al bewegingen hebben gezien van aandeelhouders die graag Activision Blizzard willen aanklagen voor het verbergen van het onderzoek naar seksuele intimidatie voordat het mainstream werd, is de betrokkenheid van de SEC nu geen grote verrassing.

Volgens The Wall Street Journal heeft de SEC om documenten verzocht die teruggaan tot 2019 in een poging om de communicatie tussen Activision Blizzard-managers met betrekking tot klachten over seksuele intimidatie en discriminatie te herzien.

Deze maatregelen zijn genomen zodat de SEC meer informatie kan krijgen over de manier waarop het bedrijf omgaat met beschuldigingen van seksueel wangedrag en discriminatie. Deze beschuldigingen zijn aan de gang sinds Activision Blizzard door de staat Californië werd beschuldigd van het bevorderen van een cultuur vol discriminatie, misbruik, seksuele intimidatie en meer. De lopende rechtszaak heeft er al toe geleid dat sommigen in hogere functies het bedrijf hebben verlaten.

Blizzard-president J. Allen Brack heeft het bedrijf al verlaten, waardoor Jen Oneal en Mike Ybarra samen leiding geven aan Blizzard. Activision Blizzard heeft ook bevestigd dat HR-manager Jesse Meschuk (die al 12 jaar bij het bedrijf werkte), ook bij het bedrijf is opgestapt.

Een woordvoerder van Activision Blizzard zei dat het bedrijf samenwerkte met de SEC.