Blue Fire verschijnt op 4 februari voor PC en Nintendo Switch

Fans van loeimoeilijke actie-platformers opgelet! Op 4 februari verschijnt Blue Fire namelijk voor zowel PC en Nintendo Switch.

Blue Fire neemt de speler mee naar het lang vergeten koninkrijk Penumbra. Aldaar mogen spelers zich volgens de uitgever verheugen op exploratie en talloze uitdagingen.

Over uitdagingen gesproken: in Blue Fire komen die in de vorm van zowel actie-segmenten als snelle platform-actie. Denk Dark Souls, Hollow Knigt, een snufje Breath of the Wild en wat Mario en je krijgt alvast een goed beeld van Blue Fire.

Genoeg geluld! Bekijk snel de trailer zodat je kunt zien waar ik het over heb.