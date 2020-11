BloodRayne 1 en 2 remasters onderweg naar pc

Pc-eigenaren die tevens fan zijn vampieren kunnen zich deze maand verheugen op een remaster van zowel BloodRayne 1 als 2. De game zal 20 november in de digitale schappen liggen van Steam en GOG.

BloodRayne kwam oorspronkelijk uit in 2002; de sequel volgde in 2004. Beide games draaien om Rayne, een halve-vampier die de wereld van bovennatuurlijk kwaad en nazi’s dient te behoeden. Uwe Boll vond het daarnaast ook nodig BloodRayne te verfilmen. Een film die bij Gamingnation overigens niet zo werd gewaardeerd.

De geremasterde versies van BloodRayne zijn voorzien van een beter resolutie, betere textures en zullen met een controller te spelen zijn. Beide games zullen 10 euro per stuk kosten. Wie echter de originele games via Steam of COG al in hun bezit hebben krijgen de remasters gratis.