Bloodborne 2, PC-port en remaster in ontwikkeling?!

Als de geruchten blijken te kloppen, kunnen Bloodborne fans een mooie toekomst tegemoet zien. Er zou namelijk niet alleen een sequel in ontwikkeling zijn, maar ook een remaster en een PC-port.

Bloodborne is een van de vele geprezen exclusives van de PlayStation 4 en fans kunnen eigenlijk niet wachten om aan de slag te gaan met een opvolger. Sterker nog: PC-gebruikers willen maar al te graag dat de game naar hun platform komt en het lijkt er steeds meer op dat ze aan hun trekken komen.

Dit zou op zich geen rare zet van Sony zijn, aangezien het eerder al franchises als Horizon, Uncharted en Days Gone naar de PC bracht. Het lijkt erop dat er in de komende dagen/ weken goed nieuws voor hen onderweg is.

Volgens ‘industry insider’ Nick van Xbox Era moet er binnenkort interessant nieuws over Bloodborne komen. We horen nu al jaren gespeculeer aan over een mogelijke PC-port van de game en het ziet er naar uit dat deze daadwerkelijk gaat komen. Colin Moriarty heeft tijdens de Sacred Symbols podcast laten weten dat er een remaster en een sequel van Bloodborne naar de PlayStation 5 zal komen.

Nu laat Nick weten dit ook gehoord te hebben, maar dat de game ook naar de pc zal komen. De moderators van de Gaming Leaks-subreddit hebben bevestigd dat Nick niet alleen herhaalt wat Colin zei, maar dus ook meer informatie heeft.

De verklaring van Nick komt uit zijn eigen bronnen, dus het lijkt erop dat deze geruchten meer zijn dan alleen wat speculatie. Het valt nog te bezien wanneer deze dingen officieel worden aangekondigd, maar zodra we iets vernemen laten we het jullie uiteraard weten!