Blood & Truth-ontwikkelaar werkt aan een PlayStation 5-game

Blood & Truth-ontwikkelaar SIE Londen werkt aan een PlayStation 5-game met een multiplayer-component. Of het ook een VR-game is nog niet bekend.

Op de Linkedin-pagina van David Skilton staat namelijk vermeld dat de studio bezig is met een nog onaangekondigde game voor de PlayStation 5. Het is niet bekend om wat voor game het gaat, maar uit een vacature van de studio blijkt dat de game in ieder geval een multiplayer-component zal bevatten.

Het laatste project van de ontwikkelaar was Blood & Truth, een VR-shooter dat op zich behoorlijk vermakelijk is. Deze heeft overigens onlangs ook een PlayStation 5-upgrade gekregen.