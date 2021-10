Bloober Team teased terugkeer van Layers of Fear

Layers of Fear is een bekende game onder liefhebbers van horror games. Vandaag komt Bloober Team dan met goed nieuws voor de fans, want volgend jaar zal er een nieuw deel uitkomen.

Middels een teaser trailer laat de Poolse ontwikkelaar achter games als Observer en The Medium weten dat er aan een nieuwe Layers of Fear wordt gewerkt. De game zal draaien op de Unreal Engine 5, dus dat klinkt in ieder geval veel belovend.

We zullen nog geduld moeten hebben, want de game heeft nog geen naam en ook zijn er nog geen details onthuld. Wellicht dat we hier tijdens de Game Awards meer van te zien krijgen?!