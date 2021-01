Bloober Team onthult nieuwe the Medium trailer en pc-specs lijstje

Bloober Team heeft een nieuwe video van The Medium vrijgegeven waarin ze uitleggen wat een medium nog eigenlijk precies doet.

De nieuwe video van The Medium is de tweede uit de Premonition serie en geeft meer uitleg over hoe de psychologische horrorgame speelt. De nieuwste video getiteld ‘Wat doet een medium?’ legt uit wat het betekent om een ​​medium als Marianne te zijn en toont enkele van de unieke paranormale gaven die ze kan gebruiken om door de geestenwereld te navigeren en de mysteries ervan te ontrafelen.

Naast de nieuwe trailer heeft de Poolse ontwikkelaar ook een infogram gemaakt waarin alle specs voor de pc-versie staan. Niet alleen voor de minimum en aanbevolen, maar ook voor als je de game met ray-tracing aan wil spelen.

The Medium ligt vanaf 28 januari in de winkel voor de pc en Xbox Series consoles. De pc-versie zal via Steam, de Microsoft Store en Epic Games Store te koop zijn. Ook verschijnt de game gelijktijdig voor Xbox Game Pass voor zowel de pc als console.