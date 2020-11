Bloober stelt Xbox Series game The Medium uit naar 2021

De Poolse ontwikkelaar Bloober Team heeft laten weten dat hun nieuwe horrorgame The Medium is uitgesteld naar begin volgend jaar.

Op Twiter meldt de ontwikkelaar dat The Medium niet meer op 10 december zal verschijnen, maar op 28 januari 2021. Dit is zeer jammer voor de Xbox Series X/S, aangezien het al een van de weinige games is die dit jaar naar de consoles komt.

Het uitstellen van de game heeft uiteraard een oorzaak en dat is niet geheel onverwacht de pandemie, maar ook andere games die zullen verschijnen. Immers werd onlangs Cyberpunk 2077 uitgesteld door CDPR naar 10 december en dat zal ongetwijfeld hebben meegespeeld bij de andere Poolse ontwikkelaar.

Bloober Team geeft de volgende verklaring:

“Na lang nadenken en nadenken hebben we vandaag de moeilijke beslissing genomen om de lancering van The Medium uit te stellen tot 28 januari 2021. Het was geen gemakkelijke keuze, maar wel vanwege de Covid-19-situatie in Polen, evenals het huidige schema van andere games op de markt. Bloober Team blijft toegewijd om onze grootste, meest ambitieuze, angstaanjagende ervaring tot nu toe te leveren. De extra ontwikkelingstijd zal ons in staat stellen om nog meer glans toe te voegen, zodat we onze innovatieve, genre-pushende visie van interactieve psychologische horror kunnen waarmaken.”

The Medium werd in mei aangekondigd voor de pc en Xbox Series X. De game heeft een unieke aanpak op het horrorgenre aangezien je als medium toegang hebt tot zowel de echte als de spirituele wereld.