BlizzCon 2022 is uitgesteld

Blizzard laat weten dat we komend voorjaar geen BlizzCon kunnen verwachten. De planning is op pauze gezet en voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Er wordt niet direct een reden gegeven voor het uitstel. In het artikel wordt wel vermeld dat ze voor nu energie willen steken in de games en het supporten van de verschillende teams. Het is een evenement waar doorgaans het hele bedrijf druk mee bezig is, maar dit lijkt nu simpelweg niet de focus te hebben. Grote kans dat dit te maken heeft met de vele (lopende) rechtszaken die Activision Blizzard trof dit jaar.

Daarnaast geven ze aan het format van BlizzCon (online) te willen vernieuwen. De eerste editie is inmiddels zestien jaar oud. Ondanks dat er al genoeg veranderd is lijkt Blizzard het nu helemaal op de schop te willen nemen. Desondanks verzekeren ze wel dat er komend voorjaar aankondigingen worden gedaan. Er wordt hard gewerkt aan bestaande en nieuwe games en dat willen ze zeker delen met de fanbase.

Er zijn al verscheidene medewerkers met hoge functies verdwenen, zoals president J. Allen Brack en HR Senior Jesse Meschuk. Er vallen nog steeds verschillende ontslagen en de rechtszaak is dus nog in volle gang, al lijkt Activision Blizzard er vooralsnog goed mee weg te komen. Of dit nog een staartje krijgt en verdere invloed heeft op het bedrijf en de spellen die ze uitbrengen weet natuurlijk niemand.