Net als vorig jaar zal BlizzCon dit jaar niet doorgaan. De Coronacrises heeft er wederom een stokje voor gestoken.

Dit trieste nieuws werd door uitgever Blizzard zelf naar buiten gebracht. Het bedrijf gaf aan dat ze, ondanks de verbeterende omstandigheden in de VS, te weinig tijd overhouden om de beurs te organiseren. Normaal gesproken hebben ze maanden nodig om het evenement in november plaats te laten vinden. Jammer natuurlijk, echter belooft Blizzard dit dubbel en dwars goed te maken in 2022.