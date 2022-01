Te midden van verschillende rechtszaken en een gigantische overname kondigt Blizzard een nieuwe game aan. Althans, ze kondigen aan dat ze aan een nieuwe game werken. Er moet namelijk nog veel gebeuren.



Op Twitter laten ze weten te werken aan een volledig nieuw universum, waar een survival-game zal plaatsvinden. Een nog niet eerder gebruikt genre voor Activision Blizzard. Op het blog geven ze meer informatie over de game, onder andere voor welke nieuwe functies ze nog mensen zoeken, zoals level designers, character artists, environment artists en natuurlijk nog meer.

De survival-game zou naar de PC en naar de console komen, wat mooi aansluit bij de deal met Microsoft die kort geleden is gesloten. Of de Playstation hier ook onder valt, is natuurlijk nog maar de vraag.

Acitivision Blizzard is vorige week voor een slordige 68 miljard overgenomen door Microsoft, een koop die veel vragen met zich mee brengt, zoals de exclusiviteit van bijvoorbeeld Call of Duty en de Blizzard-games. Het is tevens een van de grootste overnames in de gamesindustrie. Natuurlijk worden hier ook vragen gesteld over de aanklachten die lopen tegen Activision Blizzard, en welke rol CEO Bobby KotickĀ hier krijgt.

https://twitter.com/Blizzard_Ent/status/1486038723468795906′

Het is nog even wachten op meer informatie, hoogstwaarschijnlijk dat we tijdens de digitale E3 meer van de uitgever horen!