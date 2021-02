Blizzard onthult Roque classe Diablo 4

Alhoewel we nog wel een jaar op Diablo 4 moeten wachten, heeft Blizzard tijdens BlizzConline wel een nieuwe classe voor de dungeon crawler onthuld.

De Roque classe is een combinatie van een melee en longe ranged vechter. Dit betekent dat dit personage is voorzien van een dolk voor vijanden van dichtbij en een pijl en boog voor vijanden op meer afstand. De Roque kan worden gezien als opvolger van de Demon Hunter classe uit Diablo 3 of de Assassin uit Diablo 2. Van laatstgenoemde is dit weekend dan ook eindelijk de komst van een remaster bevestigd.

Diablo 4 werd in 2019 aangekondigd en alhoewel Blizzard claimt dat de game al volledig speelbaar is, zullen we nog tot op zijn minst volgend jaar moeten wachten voor we ermee aan de slag mogen.