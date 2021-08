Blizzard Entertainment president J. Allen Brack stopt

Grote veranderingen bij Blizzard Entertainment naar aanleiding van alle beschuldigingen en negatieve aandacht de afgelopen week. Er komt namelijk nieuw leiderschap.

In een statement laat Blizzard weten dat huidig president J. Allen Brack zijn functie per direct neerlegt. Een exacte reden wordt niet gegeven, maar we kunnen wel een gokje wagen. Zijn taken worden door een tweetal opgepakt; Jen Oneal en Mike Ybarra. Jen is in januari begonnen als Vice President of development, waar ze als senior het voortouw heeft genomen over Diablo en Overwatch. Mike is in 2019 overgestapt naar Blizzard vanaf Xbox. Hij werkte als Vice President en als general managemer of platform and technology.

Ze willen er voor zorgen dat mensen van elk gender, elk ras en elke andere diversiteit zich meer dan thuis voelt bij Blizzard. Het moet een veilige omgeving zijn waar iedereen kan zijn wie hij is. Het kost ongetwijfeld tijd om het vertrouwen terug te winnen, maar ze hopen dat dit met het nieuwe duo aan de top goed gaat komen.

J. Allen Brack heeft zelf ook nog gereageerd op zijn vertrekken:

“I am confident that Jen Oneal and Mike Ybarra will provide the leadership Blizzard needs to realize its full potential and will accelerate the pace of change. I anticipate they will do so with passion and enthusiasm and that they can be trusted to lead with the highest levels of integrity and commitment to the components of our culture that make Blizzard so special.”