Blasphemous en Bloodstained: Ritual of the Night slaan handen ineen

Blasphemous en Bloodstained: Ritual of the Night kruisen binnenkort elkaar paden in Blasphemous: Strife & Ruin.

De update brengt Miriam (Bloodstained) naar de spelwereld van Blasphemous. Het is vervolgens aan de speler om haar terug thuis te helpen. Dat zal uiteraard gepaard gaan met de nodige uitdaging.

Die uitdaging komt in de vorm van de nodige challenge rooms, waarin flink geplatformd moet worden en shards dienen te worden verzameld. Daarnaast is er, na het voltooien van de verhaallijn, ook een Boss Rush-modus. Hierin zal de speler het opnemen tegen een flinke selectie eindbazen om een zo hoog mogelijke score te behalen. Daarnaast is er ook een demake area te vinden die de spelwereld voorziet van een 8-bit filter.

Blasphemous: Strife & Ruin zal aankomende donderdag geheel gratis lanceren voor PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch en pc.