Bloober Team heeft laten weten dat er een VR-versie van Blair Witch in ontwikkeling is. In een korte trailer toont men de game op de Oculus Quest.

De VR-versie volgt nog steeds hetzelfde verhaal, maar is wel van enkele nieuwe functies voorzien. Zo zijn er omgevingen aangepast om meer interactie mee te hebben en bieden deze ook meer mogelijkheden voor de spelers om zich te verstoppen.

Blair Witch VR wordt met Halloween verwacht, wat betekent dat de game voor 31 oktober in de winkels moet liggen.