Blade Runner Enhanced Edition verschijnt niet meer dit jaar

De remaster van de point-and-click adventure Blade Runner is uitgesteld naar volgend jaar.

Het lijkt erop dat ontwikkelaar Nightdive Studios tegen een aantal problemen aan liep tijdens het ontwikkelen. Zo was al bekend dat de studio de originele broncode niet heeft van het point-and-click avonturenspel uit 1997, maar ook de originele 3D-modellen en audiofragmenten niet. Dit heeft de ontwikkeltijd aanzienlijk verlengt. Stephen Kick, hoofd van Nightdive Studios, zei het volgende erover tegen Eurogamer:

“Er zijn een aantal obstakels die we moesten overwinnen wat te maken had met de oude technologie die het spel gebruikt. Onze zoektocht naar de originele broncode heeft nog niks opgeleverd.”

Het is niet bekendgemaakt wanneer we het spel wel kunnen verwachten, maar het lijkt erop dat het nog even gaat duren. Fans waren overigens niet al te blij na de laatste trailer, omdat volgens hen door het upscalen de ‘coole look’ van de cyberpunkwereld verloren ging.