Black Panther uitbreiding Marvel’s Avengers verschijnt op 17 augustus

Vandaag maakt Square Enix bekend dat Marvel’s Avengers Expansion: Black Panther – War for Wakanda op 17 augustus verschijnt als gratis update voor alle bezitters van de core-game.

Naast de toevoeging van Black Panther als derde nieuwe speelbare superheld, levert de War for Wakanda-uitbreiding ook twee nieuwe schurken, een gloednieuwe omgeving om te verkennen, nieuwe vijanden, de Birnin Zana Outpost, nieuwe Drop Zone- en Threat Sector-missies voor solo-spelers of multiplayer en meer, waarmee dit de grootste toevoeging van nieuwe content voor Marvel’s Avengers is sinds de lancering van de game.

Op 16 augustus om 19 uur verschijnt op twitch.tv/crystaldynamics een Marvel’s Avengers WAR TABLE-stream die dieper ingaat op de War for Wakanda-uitbreiding. De Marvel’s Avengers WAR TABLE-stream biedt kijkers een uitgebreide blik op de uitbreiding met nieuwe trailers en informatie, en is daarmee een must-watch zijn voor fans die alles willen weten over War for Wakanda.

De War for Wakanda-uitbreiding is een aanvulling op een game die al boordevol content zit, waaronder acht andere speelbare helden, meer dan 25 uur aan campaign-content voor één speler (van de basisgame tot de uitbreiding) en eindeloze multiplayer-actie voor maximaal vier spelers. Daarnaast worden er regelmatig nieuwe modes en evenementen toegevoegd en kunnen spelers hun favoriete superhelden aanpassen met tientallen outfits uit de Marvel-comics en – films.

Vanaf vandaag tot 1 augustus loopt een all-access weekend voor Marvel’s Avengers op PlayStation®4, PlayStation®5, pc (via Steam) en Stadia in alle regio’s waar de game beschikbaar is. Om het all-access weekend te vieren zijn er verschillende tijdelijke speciale acties beschikbaar voor alle spelers, waaronder een bonus van 400% op verkregen ervaring in de game, een 50% korting op de in-game Marketplace en de terugkeer van het Tachyon Anomaly-evenement.

Tijdens het all-access-weekend kan iedereen die de volledige game* eens wil proberen hem gewoon downloaden in de digitale winkel van het betreffende platform. Wanneer spelers na afloop van de all-access-periode besluiten de game op hetzelfde platform te kopen, behouden ze alle aankopen die ze deden en vorderingen die ze tijdens het all-access weekend maakten. Momenteel is de game met 40% korting te koop. Een vergelijkbare kans om Marvel’s Avengers gratis te spelen komt in de komende maanden ook op Xbox-consoles beschikbaar.