De Zombie modus uit Call of Duty Black Ops Cold War is later deze week gratis uit te proberen op alle platforms.

Mocht dit niet mooi genoeg zijn, zal de progressie die je tijdens deze trial krijgt ook worden meegenomen naar de volledige versie van de game. Als je die uiteraard nadien aanschaft. Vanaf 14 tot 21 januari kun je de modus in ieder geval uitproberen. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen, is naar Zombies Free Access in de store van jouw platform(s) te zoeken om het binnen te kunnen halen.

Tijdens de trial krijgen spelers ook de kans om met een nieuwe versie van de map ‘Die Maschine’ uit te testen. Deze map komt oorspronkelijk uit Call of Duty: World at War uit 2008, dat de eerste Call of Duty game was die met een Zombie modus kwam.

Daarnaast bevat de trial ook de nieuwe Crancked modus, een modus waarin spelers zombies zo snel mogelijk moeten neerknallen om te overleven. Eigenaren van een PlayStation-console kunnen daarnaast ook aan de slag met de tijdelijk exclusieve modus Onslaught.

Call of Duty Black Ops Cold War verscheen op 13 november 2020 en wist ons aardig te vermaken. Over het hele jaar 2020 bracht de gehele reeks 3 miljoen dollar binnen, wat 80% meer is dan het jaar daarvoor. Niet alleen de nieuwe Black Ops was hier verantwoordelijk voor, maar ook de free-to-play Battle Royale Warzone en de Modern Warfare reboot uit 2019 zorgde voor deze ongekend hoge omzet.

Zombies werden in oktober overigens ook tijdelijk in Warzone losgelaten ten ere van Halloween. Echter zijn ze nooit in Call of Duty Modern Warfare gebruikt, omdat dit volgens Infinity Ward ‘niet bij de realistische toon van de game paste’.