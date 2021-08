Black Ops Cold War Season 5 lijkt Vanguard te bevestigen

Season 5 van Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone lijkt de komst van Vanguard te introduceren.

Op Twitter is Activision het nieuwe in-game seizoen van beide games al volop aan het teasen. In een afbeelding van de nieuwe Operator Kitsune (dat ironisch genoeg een hacker lijkt te zijn) hebben gamers iets opvallends gespot.

Zoals je in onderstaande Tweet kunt zien, staat er een Japanse zin in de achtergrond waarin “Vanguard incoming” staat vermeld.

Some of the scrolling Japanese text in this image that repeats a bunch literally says "Vanguard Upcoming" "ヴァンガード 来たる" https://t.co/sXcx4bgZNJ pic.twitter.com/PZNRIk6VUU — eric maynard (@EricMaynardII) August 3, 2021

Keep your head. Work in the shadows and prepare yourself for the mission ahead in Season Five of #BlackOpsColdWar and #Warzone. Live on August 12th. pic.twitter.com/BOSBkCLTsl — Call of Duty (@CallofDuty) August 3, 2021

Dit is niet de eerste keer dat we over Vanguard horen. De game zou zich afspelen in een alternatief universum, waarin de Tweede Wereldoorlog nog in de jaren ’50 doorgaat. De game zou plaatsvinden in de Pacific en onder de codenaam Vanguard worden ontwikkeld.

Het is nog maar te zien of de Call of Duty van Sledgehammer Games last gaat krijgen van de chaos die bij Activision Blizzard gaande is. Veel medewerkers zijn in opstand gekomen en zo heeft Blizzard al het werk aan World of Warcraft stil laten leggen. We zullen binnenkort gaan zien hoe/ of het impact heeft op de nieuwe Call of Duty