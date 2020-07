Bizarre game waarin je stiekem moet masturberen uit de eShop getrokken

Don’t Get Caught is toch betrapt door Nintendo. De bizarre game waarin je jezelf bevredigt op de achterbank van een vreemde, is door Nintendo uit de eShop gehaald.

Volgens de ontwikkelaar was de vermelding op de Nintendo Switch een ‘ongeluk’ en had deze game nooit voortijdig uit moeten komen. Mocht je alsnog geïnteresseerd zijn in de game lees dan vooral verder.

In Don’t Get Caught speel je een hitsige lifter, die aan zijn trekken moet komen. Dit moet blijkbaar op de achterbank bij een vreemde. Alsof het nog niet bizar genoeg is, kun je als uitdaging ook nog roepen voor extra aandacht. Om nog maar te zwijgen over de creepy pop die naast je zit en je in de gaten lijkt te houden. Kortom als dit niet een nieuw hoogtepunt is qua bizarre dingen in games, dan weten wij het ook niet meer! Check vooral de trailer als we nog steeds je aandacht hebben. Wij gaan even onze ogen spoelen met bleekwater!