Bioware stopt ontwikkeling Anthem NEXT

BioWare brengt slecht nieuws vanavond. Ze hebben aangekondingd dat ze stoppen met het werken aan het verbeterde Anthem, ook wel Anthem NEXT genoemd.

Iedereen die nog een beetje hoop had in het ambitieuze project zal teleurgesteld zijn vanavond. In een blogpost laat Christian Dailey, Executive Producer bij BioWare, weten dat er hard gewerkt is aan een heropbouw van de game maar dat het, mede dankzij COVID-19, niet te doen is om het nog in goede banen te leiden. Het team zal nog wel bezig blijven met het ondersteunen van de huidige build.

Dailey geeft aan dat het een moeilijke keuze is geweest om het te stoppen, zeker omdat het voor hem persoonlijk de reden is geweest dat hij bij BioWare terecht is gekomen. Dit betekent echter wel, vult hij aan, dat ze meer focus kunnen leggen op projecten als Mass Effect, Dragon Age en het blijven updaten van Star Wars: The Old Republic. Je kunt het hele artikel hier vinden.

Eerder deze maand hoorden we al geruchten over het feit dat EA een beslissing zou maken voor Anthem Next. Echter werden er daar hele andere redenen gegeven voor het wel of niet voortzetten van Anthem Next. Zijn er onder jullie nog spelers van Anthem? Wat vinden jullie van deze ontwikkeling?! We horen het graag!