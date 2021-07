BioWare luidt nieuw tijdperk in voor Star Wars: The Old Republic met Legacy of the Sith-uitbreiding

Ter ere van het aanstaande tienjarig-jubileum van Star Wars: The Old Republic heeft BioWare Legacy of the Sith onthuld, de volgende grote uitbreiding die het begin inluidt van een nieuw tijdperk voor de veelgeprezen MMORPG.

Legacy of the Sith borduurt voort op de dynamische verhaallijn van Star Wars: The Old Republic, en stuurt spelers op een militaire campagne om een cruciale planeet voor hun factie veilig te stellen terwijl ze het ultieme plan van Darth Malgus, de rebelse Sith, ontrafelen. Tevens introduceert de uitbreiding een nieuwe feature genaamd Combat Styles, die de spelersopties verbreedt en diverse quality of life-upgrades toevoegt. Star Wars-fans krijgen tijdens de feestdagen de kans om het bekroonde verhaal van Star Wars: The Old Republic opnieuw te ontdekken in Legacy of the Sith op PC via SWTOR.com en Steam. Hiermee wordt de aftrap gegeven voor het tienjarig-jubileum, dat gedurende heel 2022 wordt gevierd met de introductie van nieuwe content, evenementen, updates en nog veel meer.

Legacy of the Sith voert spelers tijdens hun jacht op Darth Malgus mee op een avontuur naar de uithoeken van een galaxy far, far away, waaronder de aquatische planeet Manaan. Daarnaast verhoogt de grote update de level cap tot level 80 en introduceert het de zwaarste uitdagingen tot dusver, een Flashpoint die zich afspeelt in een bergtombe op de afgelegen planeet Elom en een Operation in de overblijfselen van een onderzoeksstation in de verre ruimte.

Spelers van Legacy of the Sith kunnen aan de slag met een nieuwe feature genaamd Combat Styles, die voortborduurt op de diepgaande Star Wars-ervaring van SWTOR. Met Combat Styles kunnen spelers hun ultieme Star Wars-dromen uit laten komen, onafhankelijk een specifiek klasseverhaal kiezen en dit combineren met skills van andere gerelateerde tech- of force-klassen. Bestaande, terugkerende en nieuwe spelers kunnen uitkijken naar verbeteringen voor hun volgende Star Wars-personage via vernieuwde character creation. Daarnaast zijn er updates op het gebied van items en loadouts te verwachten. Ook zorgt het gestroomlijnde klasse-ontwerp ervoor dat de spelervaring van Star Wars: The Old Republic voor nieuwe, terugkerende en bestaande spelers is verbeterd.