BioWare maakt nogmaals duidelijk dat Dragon Age 4 een singleplayer game is

BioWare stelt fans nog maar eens gerust door te stellen dat Dragon Age 4 geen live service game wordt, maar gewoon een singleplayer game zoals fans dat al jaren gewend zijn.

In de afgelopen jaren hebben we al veel concept art en teasers van de nieuwe Dragon Age voorbij zien komen en tijdens Dragon Age 4 dag heeft de BioWare meer informatie vrijgegeven.

“Nu we het toch over het bouwen van nieuwe werelden en verhalen hebben die je kunt ontdekken; we willen jullie allemaal laten weten dat we nog steeds hard aan het werk zijn om de volgende op één speler gerichte ervaring voor Dragon Age te bouwen. We kijken uit naar volgend jaar wanneer we meer kunnen praten over waar we aan werken.”

EA heeft eerder dit jaar al laten doorschemeren dat de volgende Dragon Age pas in 2022 of zelfs later zou verschijnen. Dit is ook een van de redenen dat we nog eigenlijk heel weinig van deze game horen.