BioWare geeft een update over de nieuwe Dragon Age

De nieuwe Dragon Age is in productie. Dit wordt aangegeven in een blog geschreven door Gary McKay, vice president/general manager van BioWare. De blog geeft inzicht op verschillende aspecten. Denk hierbij aan het team, ontwikkeling van de game, Star Wars: the Old Republic en de fans/community.

De blog geeft aan dat game ontwikkeling door verschillende fases gaat voordat de productie begint. Dit zijn de concept en pre-productie fase. McKay zegt dat het heel belangrijk is, omdat je daar een technische blauwdruk neerzet voor de hele game. Hij geeft ook aan dat het blauwdruk vorig jaar is afgerond en dat het team nu bezig is met de productie.

“…we’re now focused on building out our vision: creating amazing environments, deep characters, strong gameplay, impactful writing, emotional cinematics – and much more.”, aldus McKay.

Er wordt gesproken over verschillende leiders binnen het project. Hier worden drie personen benoemd met veel ervaring bij EA. Dit zijn Mac Walters (production designer), Corrine Busche (game director) en Benoit Houle (director of product development).

Wij zullen later dit jaar meer te horen krijgen over de nieuwe Dragon Age, op zowel blogs als social media. De blog vertelt nog kort over het tien-jarig jubileum van Star Wars: the Old Republic. Het team achter de game heeft een nieuwe expansion uitgebracht en zal dit jaar nog meer doen om het jubileum te vieren. BioWare is ook hard aan de slag met Mass Effect, waarin zij bezig zijn met nieuwe ideeën. De blog eindigt met de nadruk dat nieuwe AAA-games tijd nodig hebben en dat het team zich focust op kwaliteit.