BioWare deelt nieuwe Dragon Age 4 concept art

BioWare heeft het niet alleen druk met Anthem 2.0, want er wordt ook nog aan een nieuwe Mass Effect gewerkt, komt er binnenkort nog een remaster van de trilogie en is men ook nog met een nieuwe Dragon Age bezig.

Om het nieuwe jaar in te luiden heeft de ontwikkelaar nieuwe concept art van de nieuwe Dragon Age gedeeld. Daarin zien we een magische boogschutter, met een echt coole boog met een magische pijl. Wanneer het eindelijk naar onze pc’s en consoles komt, kunnen we hetzelfde soort activiteiten en metgezellen verwachten die met ons op avontuur zullen gaan door de wereld van Thedas.

Just wanted to say Happy New Year to everyone. I hope all are safe and well. Here's to new beginnings… pic.twitter.com/Hy22jd0swl — Christian Dailey (@ChristianDailey) January 8, 2021

Dragon Age 4 werd al tijdens de Game Awards van 2018 aangekondigd en werd tijdens de Gamescom Opening Night Live van 2020 voor het eerst echt getoond. Ook tijdens de afgelopen Game Awards werden wij al getrakteerd op een nieuwe teaser.

Ondanks dat moeten we nog wel flink geduld hebben voor we ermee aan de slag kunnen. De game staat namelijk voor op zijn vroegst 2022 gepland. We zullen het dus voorlopig met teasers en concept art moeten doen.