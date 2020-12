BioShock 4 vacatures suggereren een open wereld RPG

De volgende BioShock lijkt voorlopig niets van zich te laten horen. Sterker nog: ontwikkelaar Cloud Chamber Games is nog druk op zoek naar personeel.

Het mooie van deze vacatures is dat we toch beetje bij beetje meer informatie over de game krijgen voorgeschoteld. De vacatures die gespot zijn door Twitteraar Mauro NL3 verklappen dat de game toch net iets anders wordt dan de voorgaande games.

Zo is de ontwikkelaar op zoek naar een Senior Voice Designer en Systems Designer, waarbij wordt vermeld dat het gaat om een ‘ambitieus, verhalend project vol karakter en persoonlijkheid’.

Zo wordt er voor de nieuwe BioShock ook gezocht naar mensen met ervaringen met RPG’s, die de dialoogsysteem moeten verfijnen. Dit klinkt (zoals Mauro terecht opmerkt) als de dialogen die we kennen uit Fallout.

De vacature van Game AI Programmer verklapt daarentegen dat de wereld van de game er anders uit gaat zien dan we gewend zijn. Degene die deze taak op zich neemt, gaat onder ander aan de slag met een AI urban crowd-systeem.

Het is niet de eerste keer dat we wat meer informatie over de game krijgen. In augustus gaven andere vacatures al hints over de mogelijke locatie van de game.

Het zal nog wel even duren voor we dan eindelijk wat van deze game gaan zien. Hopelijk krijgen we volgend jaar ergens de eerste beelden, maar zelfs dat is niet zeker. Denken jullie dat deze studio een goede BioShock kan maken? Laat het ons vooral weten in de reacties!