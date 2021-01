Biomutant verschijnt in mei; collector’s editions aangekondigd

Biomutant zal op 25 mei in de (digitale) winkels verschijnen. De game zal daarbij niet één, maar twee collector’s editions tellen.

De Atomic Edition bevat de game, een diorama, een steel book, t-shirt, een XL muismat, een A1 poster (van kledingstof) en de soundtrack, verpakt in een premium box. Goedkoop is deze editie trouwens niet met een prijskaartje van €399.99

Is de Atomic Edition je iets te prijzig? Misschien biedt de Biomutant Collector’s Edition dan wel uitkomst. Deze editie wordt geleverd met de game, een figurine, de soundtrack en een A1 poster (van kledingstof). Ook deze editie zal verpakt zijn in een premium box, tegen een prijs van €109,99 voor PC en €119,99 voor PS4, Switch en Xbox One.

Mochten beide collector’s editions je wat te duur zijn, dan kun je het ook altijd nog bij de reguliere game houden.

Biomutant werd oorspronkelijk in 2017 op de Gamescom. In juni werd er nog een gameplay-trailer vrijgegeven, waarna het even stil bleef. Tot vandaag dus. Ook in aanloop naar de release toe kun je nieuwe informatie verwachten.