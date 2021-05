Binnenkort nieuws over releasedatum Horizon Forbidden West

Afgelopen week toonde Sony gameplay van Horizon Forbidden West, maar een releasedatum werd helaas niet aangekondigd. Volgens Guerrilla Games hoeven we daar niet lang op te wachten.

Na het zien van de prachtige demo van Horizon Forbidden West wilden fans eigenlijk alleen nog weten wanneer de game zou verschijnen. Helaas werd er geen releasedatum bekendgemaakt en werden fans zelfs een beetje zenuwachtig of de game het ├╝berhaupt nog zal redden om dit jaar te verschijnen.

Gelukkig hoeven we niet lang meer te wachten op een releasedatum. De ontwikkelaar laat namelijk op Twitter het volgende weten:

Thanks for watching our #HorizonForbiddenWest gameplay reveal! We don't have an exact release date just yet, but development is on track and we will have an update for you very soon – thank you as always for your ongoing support!

