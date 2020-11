Binnenkort Halo Infinite nieuws, maar niet tijdens Game Awards

Voor degene die hoopten tijdens de Game Awards meer over Halo Infinite te zien/ horen krijgen, hebben we slecht nieuws.

De ontwikkelaar is sinds het uitstellen van Halo Infinite niet meer naar buiten gekomen met nieuws. De game zou eigenlijk tegelijkertijd met de Xbox Series X en S moeten verschijnen, maar werd onlangs nog voor uitgesteld naar volgend jaar.

Fans hoopten dat er tijdens de Game Awards weer iets van een teken van leven zou worden gegeven, aangezien de show altijd garant staat voor grote aankondigingen. Zo werd vorig jaar tijdens het event de Xbox Series X onthuld.

Echter heeft 343 al de hoop van deze fans de kop ingedrukt. De ontwikkelaar laat namelijk weten dat zij niet aanwezig zullen zijn tijdens de Game Awards. Community director Brian Jarrad geeft echter wel te kennen dat ze ‘in de komende weken’ met een grote update over de game te zullen komen.

Eén van de redenen dat 343 Industries niet tijdens de Game Awards aanwezig is, komt doordat het maken van demo’s ontzettend veel tijd vereisen en dat zou ten koste gaan van de mijlpalen die ze voor de feestdagen willen bereiken.

Er wordt nog steeds volop gespeculeerd over Halo Infinite. Volgens geruchten zou Microsoft voor het uitstellen al hebben overwogen om de game op te splitsen en deze geruchten zijn nog steeds niet in de kiem gesmoord. Hoe dan ook zullen we nog geduldig af moeten wachten.