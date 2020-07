‘Binnenkort groot nieuws’ over Mega Man film

De regisseurs van de live-action verfilming van Mega Man hebben “binnenkort groot nieuws” voor de fans over de film.

Ter gelegenheid van het dertigjarige bestaan van Mega Man kondigde Capcom een jaar geleden een live-action verfilming aan. Echter is het sindsdien stil geweest omtrent het project, maar in een interview met IGN hebben de makers laten weten dat het Mega Man film nog steeds in productie is. Daarnaast lieten ze weten dat we binnenkort meer nieuws hierover kunnen verwachten.

Mede-regisseurs Henry Joost en Ariel Schulman, beter bekend als het team achter Paranormal Activity 3 en 4, verschenen tijdens Comic-Con@home. Hier lieten ze weten dat het project niet alleen nog steeds in de maak is, maar dat er ‘binnenkort groot nieuws’ komt.

“We zijn er super enthousiast over. Ik denk dat we binnenkort groot nieuws hebben. Ik kan op dit moment nog weinig zeggen, maar het is een project dat ons erg dierbaar is en we zijn erg enthousiast,” aldus mede-regisseur Henry Joost.

Verder werd er gevraagd wat de reden is dat ze een Mega Man film wilden maken. Hierop antwoordde Ariel Schulman:” Ik vind het leuk dat het een underdog held is. We zijn beiden diep gefascineerd door robots en de toekomst van automatisering, de goede en de slechte kanten. Ik denk om dat te combineren met een van onze favoriete historische videospel is de ultieme uitdaging.”

Hiernaast is Capcom bezig met een live-action verfilming van Monster Hunter. Hoewel de film uitgesteld is vanwege corona, zijn er in juni beelden gelekt van de productie.