Binnenkort cross-over skins voor Fall Guys

Er komen mogelijk binnenkort nieuwe cross-over skins uit voor Fall-Guys: Ultimate Knockout. Zo hebben data-mijners twee nieuwe skin thema’s gevonden in de code.

Het eerste skin thema is van Portal en het tweede behoort tot My Friend Pedro. De skins zijn ontdekt door ‘Fall Guys leaker’ HypexFG. De skins met het Aperture logo (Portal) gaan vermoedelijk live op 3 september, terwijl die van My Friend Pedro een paar dagen later op 6 september live gaan. Het ziet er echter naar uit dat de Portal skins alleen naar de pc versie van Fall Guys zullen komen.

Collab skins featured shop leaks! Portal: September 3rd

My friend Pedro: September 6th pic.twitter.com/GDHQRscCUc — HYPEX – Fall Guys Leaks & News (@HypexFG) August 13, 2020

Natuurlijk kunnen geplande evenementen en samenwerkingen gewijzigd worden, maar dit is wat er voorlopig voorspeld is.

Afgelopen week werd het bekendgemaakt dat de game op de eerste plek staat van de wereldwijde Steam Sales. Uitgever Devolver Digital onthulde laatst dat op Twitch de game al 23 miljoen minuten bekeken was en dat het de grootste lancering ooit is van het bedrijf. Er waren zoveel spelers online tijdens de lancering dat de game offline moest worden genomen voor onderhoud. Er waren nog meer problemen tijdens het weekend toen er meer spelers bij kwamen, maar ontwikkelaar Mediatonic is aan het kijken naar een lange termijn oplossing.

Vergeet ook niet dat de game op het moment ‘gratis’ is in de PlayStation store voor PlayStation Plus abonnees. Kijk jij uit naar deze nieuwe skins voor Fall Guys? Laat het ons weten bij de reacties!