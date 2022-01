Bijzondere uitspraak Ubisoft-topman over NFT’s in games

Na kritiek over NFT’s in games, doet Ubisoft-topman een bijzondere uitspraak over gamers en de kritiek hierop.

Ubisoft-topman Nicolas Pouard heeft in een interview met Finder gesproken, over de kritiek op NFT’s in games en het toevoegen hiervan. In het interview geeft hij aan dat gamers het concept niet begrijpen. Zoals de voordelen die een digitale marktplaats kan bieden.

Als toevoeging daaraan zegt Nicolas Pouard dat Ubisoft de gamers een mogelijkheid willen geven. Zo willen zij ervoor zorgen dat het mogelijk is om bijvoorbeeld items te kunnen verkopen nadat gamers klaar zijn met de game.

Naast Ubisoft zijn er steeds meer bedrijven bezig met de blockchain en het verwerken van NFT’s in games. Zo heeft eerder dit jaar het bedrijf Square Enix een brief gepubliceerd waarin zij overwegen om NFT’s in hun games te verwerken.

Wat is een NFT?

Een NFT is een afkorting voor Non-Fungible token ofwel een digitaal eigendomscertificaat dat onvervangbaar is. Het certificaat ofwel de NFT wordt digitaal gekoppeld aan een object in bijvoorbeeld een game en wordt dan geregistreerd op de Blockchain. Nadat jij eigenaar bent geworden van een NFT kun je het certificaat bewaren of verkopen op een marktplaats.

Ubisoft noemt in het experiment de NFT’s digits. Elke digit heeft een eigen serienummer en wordt geregistreerd op de blockchain. Na de registratie kan de gamer de item verhandelen en kun je zien wie er allemaal eigenaar is geweest. Hierop werd negatief gereageerd door gamers, zo is er bijvoorbeeld nog weinig gebruik gemaakt van de nieuwe toevoeging.

Wat is jullie mening over deze nieuwe beweging?┬áZijn jullie het eens met bedrijven zoals Ubisoft en Square Enix? Vinden jullie de kritiek op NFT’s in games terecht? Of klopt het wat Nicolas Pouard zegt en begrijpen gamers de voordelen gewoon niet? Laat het ons weten in de reacties!