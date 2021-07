Bijna duizend medewerkers Activision/Blizzard steunen aanklacht tegen hun bedrijf

Bijna duizend medwerkers van Activision/Blizzard hebben een brief ondertekend, waarin ze duidelijk maken dat ze de aanklacht wegens discriminatie en seksuele intimidatie tegen de uitgever te ondersteunen.

De brief is vooral gericht op de reactie van Activision/Blizzard op de aanklacht, aangezien het bedrijf stelt dat er al maatregelen worden genomen om de vrouwen op de werkvloer te beschermen. Ook heeft de woordvoerder aangegeven dat ze het niet eens zijn met de rechtszaak. In de brief wordt deze verklaring ‘afschuwelijk en beledigend’ genoemd:

Onze leidinggevenden beweren dat er maatregelen worden genomen om ons te beschermen, maar gezien de rechtszaak – en de verontrustende officiële reactie daarop – hebben we er geen vertrouwen in dat zij het belang van onze veiligheid boven hun eigenbelang zullen stellen. Om te beweren dat dit een onterechte en onverantwoordelijke rechtszaak is, terwijl er zo veel huidige en voormalige werknemers zich uitspreken over hun eigen ervaringen met intimidatie en misbruik, is onaanvaardbaar.

Vorige week werd er een aanklacht ingediend door de staat van Californië tegen de uitgever van onder andere World of Warcraft en Call of Duty. Vrouwen zouden op de werkvloer seksueel geïntimideerd en ook worden gediscrimineerd. Zo zou een vrouwelijke collega zelfmoord hebben gepleegd nadat er naaktfoto’s van haar waren verspreid onder medecollega’s, stelt het tweejarige onderzoek van het Department of Fair Employment.