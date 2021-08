Bijna 90 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch verkocht

Nintendo komt steeds dichterbij de 100 miljoen verkochte Nintendo Switch-consoles.

De platformhouder heeft in de presentatie van de kwartaalcijfers laten weten dat er in het afgelopen kwartaal (eindigend op 30 juni) 4,45 miljoen exemplaren van de Nintendo Switch over de toonbank zijn gevlogen. Hiermee komt het totaal op 89,4 miljoen.

Zoals gewoonlijk heeft Nintendo ook de best verkopende games voorzien van een update in verkoopaantallen. Mario Kart 8 Deluxe blijft toch de best verkopende game met 37 miljoen verkochte exemplaren, gevolgd door Animal Crossing: New Horizons (33,9 miljoen) en Super Smash Bros Ultimate (24,7 miljoen).

Nintendo komt in oktober met de volgende Nintendo Switch-versie. Deze geeft de hybride console een grotere OLED scherm van 7 inch, maar bevat verder geen performance upgrades, ondanks eerdere geruchten.